Макрон: ЗРК SAMP/T доставлен на Украину

Aранко-итальянский зенитный ракетный комплекс SAMP/T доставлен на Украину, он готов к эксплуатации, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление французского лидера Эммануэля Макрона.

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«Рад вам сообщить совместно с моей коллегой (премьером Италии) Джорджей Мелони, что франко-итальянский зенитный ракетный комплекс SAMP/T размещен на Украине и готов к эксплуатации», — заявил глава государства.

Передачу Киеву SAMP-T Париж и Рим согласовали в начале текущего года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СпецоперацияУкраинаФранцияЭммануэль Макрон

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