Макрон: ЗРК SAMP/T доставлен на Украину

«Рад вам сообщить совместно с моей коллегой (премьером Италии) Джорджей Мелони, что франко-итальянский зенитный ракетный комплекс SAMP/T размещен на Украине и готов к эксплуатации», — заявил глава государства.

Передачу Киеву SAMP-T Париж и Рим согласовали в начале текущего года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

