СМИ: Италия согласилась направить на Украину систему ПВО SAMP/T

Италия приняла решение об отправке на Украину системы противовоздушной обороны (ПВО) среднего радиуса действия SAMP/T. Об этом сообщило издание RID со ссылкой на источники.

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Отмечается, что передачу современной батареи несколько дней назад одобрила премьер-министр Италии Джорджа Мелони. Подчеркивается, что вопрос отправки такой системы оставался нерешенным из-за нежелания министерства обороны и военных. Указывается, что на вооружении у Италии находятся только пять батарей SAMP/T и что одна из них в настоящее время развернута в Кувейте.

Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что поставки дальнобойных вооружений Украине – это самый быстрый путь к эскалации конфликта, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости//Минобороны РФ
ТЕГИ:ИталияУкраинаВооружение
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