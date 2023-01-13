СМИ: Италия согласилась направить на Украину систему ПВО SAMP/T
Италия приняла решение об отправке на Украину системы противовоздушной обороны (ПВО) среднего радиуса действия SAMP/T. Об этом сообщило издание RID со ссылкой на источники.
Отмечается, что передачу современной батареи несколько дней назад одобрила премьер-министр Италии Джорджа Мелони. Подчеркивается, что вопрос отправки такой системы оставался нерешенным из-за нежелания министерства обороны и военных. Указывается, что на вооружении у Италии находятся только пять батарей SAMP/T и что одна из них в настоящее время развернута в Кувейте.
Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что поставки дальнобойных вооружений Украине – это самый быстрый путь к эскалации конфликта, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,8 млн+5 078 / сут.
Умерли
394 тыс.+47 / сут.
Выздоровели
21,3 млн+4 271 / сут.
- В Mail.ru объяснили сообщения об утечке данных пользователей
- В Литве произошел взрыв газопровода
- Минюст включил в реестр иноагентов актера Артура Смольянинова
- Офицер ЦРУ заявил, что США осознали обман Киева с поставками оружия
- Рогов сообщил, что в Бердянске произошел теракт
- СМИ: Свыше 100 бывших заключенных вернулись после службы в зоне СВО
- Полянский: Россия хочет обеспечить защиту прав людей на Украине
- СМИ: Израиль прекратит выплаты ежемесячных пособий украинским беженцам
- РУСАДА признало Камилу Валиеву невиновной по делу о допинге
- Минобороны РФ признало заслуги ЧВК «Вагнер» во взятии Соледара
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru