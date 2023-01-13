СМИ: Италия согласилась направить на Украину систему ПВО SAMP/T

Отмечается, что передачу современной батареи несколько дней назад одобрила премьер-министр Италии Джорджа Мелони. Подчеркивается, что вопрос отправки такой системы оставался нерешенным из-за нежелания министерства обороны и военных. Указывается, что на вооружении у Италии находятся только пять батарей SAMP/T и что одна из них в настоящее время развернута в Кувейте.

Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что поставки дальнобойных вооружений Украине – это самый быстрый путь к эскалации конфликта, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

