Макрон объявил о проведении переговоров с Зеленским по Украине
Французский президент Эммануэль Макрон объявил о проведении разговора с украинским лидером Владимиром Зеленским по урегулированию ситуации на Украине. Об этом глава Франции написал на своей странице в одной из соцсетей.
Макрон рассказал, что поделился с Зеленским тем, что недавние международные обсуждения французского политика, в частности в Китае, помоги прояснить по решению украинского конфликта.
Президент Франции также подтвердил, что 8 декабря в Лондоне он вместе с Зеленским, премьер-министром Великобритании Киром Стармером и канцлером Германии Фридрихом Мерцем продолжат взаимодействие в свете недавних переговоров Вашингтона и Киева в вопросе урегулирования.
Ранее Эммануэль Макрон заявил, что ЕС не может заставить Россию сесть за стол переговоров, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
