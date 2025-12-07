Макрон объявил о проведении переговоров с Зеленским по Украине

Российские средства ПВО минувшей ночью уничтожили 77 дронов ВСУ над регионами РФ

Келлог: завершение украинского конфликта близко

Индия сократила поставки российской нефти, однако не намерена сворачивать их полностью

Спрос на туры в Сочи в зимний период упал на 10-15% по сравнению с 2024 годом

Фильм Михаила Лукачевского «Там, где танцуют стерхи» стал лауреатом 43-го Международного кинофестиваля «Фаджр» в Иране