Премьер Бельгии заявил, что страна не будет поставлять истребители Украине

Бельгии необходимы свои истребители, поэтому страна не может поставить их Украине. Об этом заявил премьер-министр Бельгии Александер де Кроо перед началом саммита ЕС в Брюсселе.

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Он отметил, что истребители активно используются, в частности, в странах Балтии для охраны воздушного пространства стран Североатлантического альянса. Александер де Кроо подчеркнул, что у Бельгии нет возможности отказываться от истребителей.

Ранее глава оборонного ведомства Великобритании Бен Уоллес заявил, что королевство не собирается в ближайшее время передавать Украине истребители. По его словам, для Киева реалистичнее и продуктивнее думать о самолетах как о долгосрочной цели, отмечает НСН.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ИстребителиУкраина
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