Премьер Бельгии заявил, что страна не будет поставлять истребители Украине

Он отметил, что истребители активно используются, в частности, в странах Балтии для охраны воздушного пространства стран Североатлантического альянса. Александер де Кроо подчеркнул, что у Бельгии нет возможности отказываться от истребителей.

Ранее глава оборонного ведомства Великобритании Бен Уоллес заявил, что королевство не собирается в ближайшее время передавать Украине истребители. По его словам, для Киева реалистичнее и продуктивнее думать о самолетах как о долгосрочной цели, отмечает НСН.

