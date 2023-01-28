Макрон заявил о готовности продолжать диалог с Россией

«Я продолжу говорить с Россией», — пообещал глава государства на приеме в Елисейском дворце в честь китайского Нового года.

Кроме того, Макрон подчеркнул, что обеспечение мира — общая ответственность всех государств, и они должны способствовать поддержанию мирового порядка.

Ранее политик заявил, что у Франции никогда не было стремления «уничтожить Россию». Кроме того, как отметил Макрон, он всегда поддерживает прямой диалог с президентом РФ Владимиром Путиным, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

