Макрон заявил о готовности продолжать диалог с Россией

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о желании продолжать диалог с Россией. Об этом сообщает Agence France-Press.

Макрон хочет иметь армию, готовую к масштабным операциям

«Я продолжу говорить с Россией», — пообещал глава государства на приеме в Елисейском дворце в честь китайского Нового года.

Кроме того, Макрон подчеркнул, что обеспечение мира — общая ответственность всех государств, и они должны способствовать поддержанию мирового порядка.

Ранее политик заявил, что у Франции никогда не было стремления «уничтожить Россию». Кроме того, как отметил Макрон, он всегда поддерживает прямой диалог с президентом РФ Владимиром Путиным, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Sputnik / РИА Новости
ТЕГИ:РоссияФранцияЭммануэль Макрон
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