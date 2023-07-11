Макрон: Франция передаст Киеву ракеты дальнего радиуса действия
11 июля 202312:25
Франция передаст Украине ракеты дальнего радиуса действия, заявил французский лидер Эммануэль Макрон.
По его словам, такое оружие необходимо Киеву для наступления ВСУ.
Накануне официальный представитель МИД РФ Мария Захарова написала в своем Telegram-канале, что Франция спонсирует нацистов.
Ранее зампред Совета Безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что спецоперация может закончиться за несколько дней, если Запад перестанет поставлять Киеву вооружение, передает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru