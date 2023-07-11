Макрон: Франция передаст Киеву ракеты дальнего радиуса действия

Франция передаст Украине ракеты дальнего радиуса действия, заявил французский лидер Эммануэль Макрон.

Спонсировать неонацизм и говорить о мире. Франция ведет противоречивую политику по Украине

По его словам, такое оружие необходимо Киеву для наступления ВСУ.

Накануне официальный представитель МИД РФ Мария Захарова написала в своем Telegram-канале, что Франция спонсирует нацистов.

Ранее зампред Совета Безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что спецоперация может закончиться за несколько дней, если Запад перестанет поставлять Киеву вооружение, передает RT.

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ФОТО: РИА Новости
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