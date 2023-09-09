Макгрегор: солдаты ВСУ сдаются из-за приказов идти на смертельный штурм

Бойцы ВСУ все чаще сдаются в плен, не желая выполнять приказы командиров, которые обрекают их на гибель, заявил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в своем блоге на YouTube.

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По его словам, количество сдающихся в плен украинских солдат ежедневно растет. Полковник считает, что это происходит из-за того, что военных ВСУ плохо обучили, а затем отдали им невыполнимый приказ взять укрепленные российские линии обороны.

Ранее бывший советник экс-президента страны Леонида Кучмы Олег Соскин признал, что Украина не в состоянии справиться с большими фронтовыми потерями из-за коррупции в министерстве здравоохранения, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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