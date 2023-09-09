По его словам, количество сдающихся в плен украинских солдат ежедневно растет. Полковник считает, что это происходит из-за того, что военных ВСУ плохо обучили, а затем отдали им невыполнимый приказ взять укрепленные российские линии обороны.

Ранее бывший советник экс-президента страны Леонида Кучмы Олег Соскин признал, что Украина не в состоянии справиться с большими фронтовыми потерями из-за коррупции в министерстве здравоохранения, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

