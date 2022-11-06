МАГАТЭ: внешнее электроснабжение Запорожской АЭС восстановлено

Внешнее электроснабжение Запорожской атомной электростанции, прерванное несколько дней назад восстановлено, заявил глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси.

Рогов сообщил о предотвращении теракта на Запорожской АЭС

По его словам, это произошло через два дня после прекращения доступа к внешнему электроснабжению.

С момента прекращение подачи электроэнергии питание ЗАЭС производилось за счет аварийных дизель-генераторов.

Ранее секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что российские спецслужбы предотвратили теракт на Запорожской АЭС, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Константин Михальчевский
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