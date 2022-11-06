МАГАТЭ: внешнее электроснабжение Запорожской АЭС восстановлено
Внешнее электроснабжение Запорожской атомной электростанции, прерванное несколько дней назад восстановлено, заявил глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси.
По его словам, это произошло через два дня после прекращения доступа к внешнему электроснабжению.
С момента прекращение подачи электроэнергии питание ЗАЭС производилось за счет аварийных дизель-генераторов.
Ранее секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что российские спецслужбы предотвратили теракт на Запорожской АЭС, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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