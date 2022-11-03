Патрушев: Спецслужбы предотвратили теракт на Запорожской АЭС

«Мы получили информацию от наших спецслужб о предотвращении террористического акта на Запорожской АЭС», — цитирует Патрушева «Интерфакс».

Кроме того, секретарь Совбеза отметил, что визит специалистов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на ЗАЭС не привел к прекращению атак со стороны Украины, противник продолжает обстрелы электростанции.

Ранее член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил о предотвращении теракта на ЗАЭС, готовившегося по заказу Киева, напоминает РИА ФАН. По словам чиновника, на территории электростанции был найден схрон со взрывчаткой, отмечает телеканал «360».

