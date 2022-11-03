Патрушев: Спецслужбы предотвратили теракт на Запорожской АЭС
Российские спецслужбы предотвратили теракт на Запорожской АЭС. Об этом сообщил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев на встрече секретарей советов безопасности стран СНГ.
«Мы получили информацию от наших спецслужб о предотвращении террористического акта на Запорожской АЭС», — цитирует Патрушева «Интерфакс».
Кроме того, секретарь Совбеза отметил, что визит специалистов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на ЗАЭС не привел к прекращению атак со стороны Украины, противник продолжает обстрелы электростанции.
Ранее член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил о предотвращении теракта на ЗАЭС, готовившегося по заказу Киева, напоминает РИА ФАН. По словам чиновника, на территории электростанции был найден схрон со взрывчаткой, отмечает телеканал «360».
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