Рогов сообщил о предотвращении теракта на Запорожской АЭС

Киевские власти готовили теракт на Запорожской АЭС, атаку удалось предотвратить. Об этом заявил председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов в беседе с РИА Новости.

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«На Запорожской АЭС предотвращен теракт, заказчиком которого является режим [президента Украины Владимира] Зеленского», — рассказал чиновник.

По словам Рогова, Украина готовила взрыв на ЗАЭС с весны, пишет Ura.ru. На территории электростанции обнаружили схрон со взрывчаткой, оставленный украинской армией в феврале-марте. Планировалось, что подрыв осуществит один из сотрудников ЗАЭС, завербованный украинскими спецслужбами, пишет «Свободная пресса».

Как отметил Рогов, целью диверсии было уничтожить тепломагистраль, которая связывает атомную станцию с Энергодаром.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РегионыУкраинаТерактАЭС
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