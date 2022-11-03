Рогов сообщил о предотвращении теракта на Запорожской АЭС
Киевские власти готовили теракт на Запорожской АЭС, атаку удалось предотвратить. Об этом заявил председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов в беседе с РИА Новости.
«На Запорожской АЭС предотвращен теракт, заказчиком которого является режим [президента Украины Владимира] Зеленского», — рассказал чиновник.
По словам Рогова, Украина готовила взрыв на ЗАЭС с весны, пишет Ura.ru. На территории электростанции обнаружили схрон со взрывчаткой, оставленный украинской армией в феврале-марте. Планировалось, что подрыв осуществит один из сотрудников ЗАЭС, завербованный украинскими спецслужбами, пишет «Свободная пресса».
Как отметил Рогов, целью диверсии было уничтожить тепломагистраль, которая связывает атомную станцию с Энергодаром.
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