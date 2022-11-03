Рогов сообщил о предотвращении теракта на Запорожской АЭС

«На Запорожской АЭС предотвращен теракт, заказчиком которого является режим [президента Украины Владимира] Зеленского», — рассказал чиновник.

По словам Рогова, Украина готовила взрыв на ЗАЭС с весны, пишет Ura.ru. На территории электростанции обнаружили схрон со взрывчаткой, оставленный украинской армией в феврале-марте. Планировалось, что подрыв осуществит один из сотрудников ЗАЭС, завербованный украинскими спецслужбами, пишет «Свободная пресса».

Как отметил Рогов, целью диверсии было уничтожить тепломагистраль, которая связывает атомную станцию с Энергодаром.

