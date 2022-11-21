МАГАТЭ оценит ущерб ЗАЭС от обстрелов ВСУ
Эксперты МАГАТЭ утром 21 ноября оценят ущерб, нанесенный Запорожской автономной электростанции обстрелами, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на гендиректора агентства Рафаэль Гросси.
По его словам, ситуация вокруг АЭС сложилась «серьезнейшая». Станцию осмотрят в понедельник, «если позволит обстановка».
«Мы видим, что удары не затронули реакторы и коснулись зон хранения нового и отработавшего топлива», — отметил Гросси.
Он назвал атаки «целенаправленными и намеренными»: подобных, по его словам, не происходило с лета.
По данным Минобороны РФ, за два выходных дня Украина совершила 14 артиллерийских ударов по территории Запорожской АЭС. ВСУ вели стрельбу из района населенного пункта Марганец, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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