МАГАТЭ оценит ущерб ЗАЭС от обстрелов ВСУ

По его словам, ситуация вокруг АЭС сложилась «серьезнейшая». Станцию осмотрят в понедельник, «если позволит обстановка».

«Мы видим, что удары не затронули реакторы и коснулись зон хранения нового и отработавшего топлива», — отметил Гросси.

Он назвал атаки «целенаправленными и намеренными»: подобных, по его словам, не происходило с лета.

По данным Минобороны РФ, за два выходных дня Украина совершила 14 артиллерийских ударов по территории Запорожской АЭС. ВСУ вели стрельбу из района населенного пункта Марганец, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

