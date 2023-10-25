В МАГАТЭ заявили о мощных взрывах в районе Хмельницкой АЭС

В районе Хмельницкой атомной электростанции (ХАЭС) на западе Украины зафиксированы мощные взрывы. Об этом заявил глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси.

Эксперты МАГАТЭ не нашли взрывчатых веществ на Запорожской АЭС

По его данным, взрывы произошли ночью. На объекте выбито множество стекол, временного отключено питание ряда станций международного контроля, уточнил он.

Гросси отметил, что взрывы не повлияли на работу атомной электростанции. Он напомнил об угрозе ядерного инцидента из-за продолжения конфликта.

Глава МАГАТЭ ранее рассказал, что организация почти ежедневно фиксирует взрывы в районе Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), сообщает «Радиоточка НСН».

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