МАГАТЭ: Зеленский не исключил захвата ЗАЭС

В этом его президент Украины заверил лично. При этом Зеленский указал, что рассматриваются все другие варианты, имея в виду, в том числе захват станции.

Ранее стало известно, что с наступлением холодной погоды Вооруженные силы Украины (ВСУ) будут пытаться захватить Запорожскую атомную электростанцию, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

