МАГАТЭ: Зеленский не исключил захвата ЗАЭС
11 октября 202305:02
Украинский лидер Владимир Зеленский пообещал напрямую не обстреливать Запорожскую атомную электростанцию, сообщил Guardian руководитель Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси.
В этом его президент Украины заверил лично. При этом Зеленский указал, что рассматриваются все другие варианты, имея в виду, в том числе захват станции.
Ранее стало известно, что с наступлением холодной погоды Вооруженные силы Украины (ВСУ) будут пытаться захватить Запорожскую атомную электростанцию, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru