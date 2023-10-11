МАГАТЭ: Зеленский не исключил захвата ЗАЭС

Украинский лидер Владимир Зеленский пообещал напрямую не обстреливать Запорожскую атомную электростанцию, сообщил Guardian руководитель Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси.

Минобороны обвинило Украину в попытке дискредитации России на ЗАЭС

В этом его президент Украины заверил лично. При этом Зеленский указал, что рассматриваются все другие варианты, имея в виду, в том числе захват станции.

Ранее стало известно, что с наступлением холодной погоды Вооруженные силы Украины (ВСУ) будут пытаться захватить Запорожскую атомную электростанцию, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Константин Михальчевский
ТЕГИ:СпецоперацияУкраинаВладимир ЗеленскийМАГАТЭАЭС

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