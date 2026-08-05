В РАО назвали причину иска к театру Кадышевой

Российское авторское общество хочет взыскать неустойку с театра народной артистки РФ Надежды Кадышевой «Золотое кольцо» из-за неисполнения обязательств по лицензионному соглашению. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу РАО.

Ранее стало известно, что общество направило иск к театру о взыскании 100 тысяч рублей. Дело касается экономических споров по гражданским правоотношениям, заявление было подано 31 июля.