В РАО назвали причину иска к театру Кадышевой
Российское авторское общество хочет взыскать неустойку с театра народной артистки РФ Надежды Кадышевой «Золотое кольцо» из-за неисполнения обязательств по лицензионному соглашению. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу РАО.
Ранее стало известно, что общество направило иск к театру о взыскании 100 тысяч рублей. Дело касается экономических споров по гражданским правоотношениям, заявление было подано 31 июля.
«Поводом для обращения в суд послужило ненадлежащее исполнение ООО "Национальный театр народной музыки и песни "Золотое кольцо" обязательств по лицензионному соглашению, заключенному... 30.12.2005 года», - рассказали в РАО.
Организатор был обязан предоставлять данные о суммах валового сбора от продажи билетов, сведения о фактически исполненных произведениях и их авторах не позднее 10 календарных дней после окончания квартала. При этом театр не исполнил обязательство за четвертый квартал 2023 года по концертам Кая Метова и Надежды Кадышевой. За нарушение взимается неустойка в размере 100 рублей за каждый день просрочки. Как указали в РАО, из-за неисполнения договорных обязательств организация подала иск о взыскании 100 тысяч рублей неустойки и госпошлины в размере 10 тысяч рублей.
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