ФСБ задержала планировавшего поджог военкомата под Калугой

ФСБ пресекла противоправную деятельность россиянина, причастного к подготовке поджога военкомата в Калужской области. Об этом заявил Центр общественных связей ведомства.

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Отмечается, что силовики задержали россиянина 2004 года рождения, готовившего теракт на объекте Министерства обороны. Подозреваемый инициативно установил контакт с представителем Службы безопасности Украины и по его заданию нанес на стены жилых домов надписи с оскорблениями представителей российских органов власти. Позднее куратор предложил молодому человеку поджечь здание военкомата, тот провел разведку и изготовил бутылки с зажигательной смесью. Злоумышленника задержали при попытке совершения преступления.

Правоохранители возбудили уголовное дело о приготовлении к совершению теракта.

Ранее ФСБ предотвратила теракт в отношении сотрудника военно-гражданской администрации Харьковской области, пишет Ura.ru.

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ФОТО: РИА Новости / Табылды Кадырбеков
ТЕГИ:Калужская ОбластьТерактФСБ

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