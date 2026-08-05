В промзоне Уфы начался пожар из-за падения обломков БПЛА
5 августа 202611:49
Юлия Савченко
Террористическую атаку на предприятия отразили в Башкирии. Об этом сообщил глава региона Радий Хабиров.
По его словам, обломки БПЛА упали в промзоне в Уфе, возник пожар. Погибших или пострадавших в результате ЧП нет.
«Вижу информационные вбросы о том, что из-за этого воздух в Уфе якобы отравлен. Поводов для волнения нет», - написал Хабиров в мессенджере «Макс».
Ранее в Зеленодольском районе Татарстана из-за падения обломков БПЛА произошел пожар на гражданском объекте.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- В Курской области три человека пострадали при атаке БПЛА
- «Легкие превращаются в пятку!»: Токсиколог призвал запретить вейпы и мухоморы
- Риск отравления при онлайн-покупке БАДов оценили в 30%
- Китай ввел ответные санкции против шести компаний США
- Яд в свободной продаже: Россиян предостерегли от покупки гербицидов в интернете
- В промзоне Уфы начался пожар из-за падения обломков БПЛА
- Посольство: Россия готова рассмотреть возобновление прямых рейсов с Мексикой
- Названы три опасных последствия продажи алкоголя в интернете
- Минобороны объяснило увеличение штатной численности армии России
- Президент Словении сломала ключицу в ДТП