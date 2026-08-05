В промзоне Уфы начался пожар из-за падения обломков БПЛА

Террористическую атаку на предприятия отразили в Башкирии. Об этом сообщил глава региона Радий Хабиров.

В Уфе из-за падения обломков БПЛА ВСУ произошло задымление в промзоне

По его словам, обломки БПЛА упали в промзоне в Уфе, возник пожар. Погибших или пострадавших в результате ЧП нет.

«Вижу информационные вбросы о том, что из-за этого воздух в Уфе якобы отравлен. Поводов для волнения нет», - написал Хабиров в мессенджере «Макс».

Ранее в Зеленодольском районе Татарстана из-за падения обломков БПЛА произошел пожар на гражданском объекте.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:УфаБеспилотникиБашкирия

Горячие новости

Все новости

партнеры