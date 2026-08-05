Индия отказалась от закупки российских истребителей Су-57
Индия не будет закупать российские истребители пятого поколения Су-57, республика сосредоточится на обновлении парка производимых в стране самолетов Су-30МКИ. Об этом рассказал заместитель министра обороны Индии Раджеш Кумар Сингх, сообщает Defence Security Asia.
По словам чиновника, индийская сторона не рассматривает новые истребители.
«Дели активно занимается модернизацией уже имеющихся "Сухих", которые мы производим по российской лицензии», — подчеркнул Сингх.
Замминистра назвал самолеты Су-30МКИ «проверенной основой».
Ранее Индия и Россия подписали соглашение о порядке взаимного направления воинских формирований, по условиям которого на территории принимающей стороны смогут находиться одновременно не более пяти военных кораблей, десяти военных самолетов и до 3 тысяч военнослужащих.
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