Посольство: Россия готова рассмотреть возобновление прямых рейсов с Мексикой
Россия может рассмотреть предложения о возобновлении прямого авиасообщения с Мексикой. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на посольство РФ в Мехико.
Как отметили в ведомстве, сейчас предметные переговоры относительно запуска прямого авиасообщения между двумя странами не ведутся.
«При этом российская сторона готова рассмотреть соответствующие предложения в случае проявления заинтересованности со стороны Мексики», - подчеркнули в дипмиссии.
Прямые перелеты между Россией и Мексикой были прекращено в феврале 2022 года.
Между тем Россия и Ирак возобновили прямое авиасообщение, после нескольких месяцев перерыва авиакомпания Iraqi Airways осуществила первый рейс в Москву.
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