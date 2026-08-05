Президент Словении сломала ключицу в ДТП
Президент Словении Наташа Пирц-Мусар сломала ключицу в результате ДТП. Об этом она рассказала в эфире Радио и телевидения Словении.
Политик попала в аварию 31 июля, возвращаясь из отпуска. Два автомобиля из кортежа президента столкнулись на магистрали в Кастелецком туннеле, помимо Пирц-Мусар, пострадал еще один человек.
Как отметила глава государства, в момент ДТП она не была пристегнута ремнями безопасности и «полностью признает свою ответственность». По словам Пирц-Мусар, машина, в которой она находилась, столкнулась с другим авто, а затем транспортное средство отбросило на стену туннеля.
После аварии политика доставили в больницу, Пирц-Мусар обследовали, операция ей не потребовалась. Как отметила президент, реабилитация после травмы займет 4-6 недель.
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