Президент Словении сломала ключицу в ДТП

Политик попала в аварию 31 июля, возвращаясь из отпуска. Два автомобиля из кортежа президента столкнулись на магистрали в Кастелецком туннеле, помимо Пирц-Мусар, пострадал еще один человек.

Как отметила глава государства, в момент ДТП она не была пристегнута ремнями безопасности и «полностью признает свою ответственность». По словам Пирц-Мусар, машина, в которой она находилась, столкнулась с другим авто, а затем транспортное средство отбросило на стену туннеля.

После аварии политика доставили в больницу, Пирц-Мусар обследовали, операция ей не потребовалась. Как отметила президент, реабилитация после травмы займет 4-6 недель.

