Вокруг разрушенного моста близ населенного пункта Васильевка в радиусе километра осуществлялась смена наблюдателей. На это время объявили режим прекращения огня, который российские военные неукоснительно соблюдали. Вместе с тем ВСУ подделали звуки взрывов боеприпасов во время перехода представителей МАГАТЭ, чтобы дискредитировать российские войска.

Несмотря на провокацию украинской армии, российские военные обеспечили беспрепятственный переход наблюдателей МАГАТЭ и их доступ к АЭС, отметили в Минобороны.

В ведомстве добавили, что задача пятерых инспекторов МАГАТЭ, присутствующих на Запорожской АЭС с 1 сентября 2022 года, — оценка и наблюдение состояния безопасности станции.

Ранее глава запорожского общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский может использовать атаку на Запорожскую АЭС в качестве пиар-акции. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

