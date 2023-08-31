Минобороны обвинило Украину в попытке дискредитации России на ЗАЭС
Украина предпринимает попытки дискредитации российской армии при ротации инспекторов МАГАТЭ на Запорожской АЭС 31 августа. Об этом сообщило Минобороны России.
Вокруг разрушенного моста близ населенного пункта Васильевка в радиусе километра осуществлялась смена наблюдателей. На это время объявили режим прекращения огня, который российские военные неукоснительно соблюдали. Вместе с тем ВСУ подделали звуки взрывов боеприпасов во время перехода представителей МАГАТЭ, чтобы дискредитировать российские войска.
Несмотря на провокацию украинской армии, российские военные обеспечили беспрепятственный переход наблюдателей МАГАТЭ и их доступ к АЭС, отметили в Минобороны.
В ведомстве добавили, что задача пятерых инспекторов МАГАТЭ, присутствующих на Запорожской АЭС с 1 сентября 2022 года, — оценка и наблюдение состояния безопасности станции.
Ранее глава запорожского общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский может использовать атаку на Запорожскую АЭС в качестве пиар-акции. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru