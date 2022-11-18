МАГАТЭ: на Украине не обнаружены следы изготовления «грязной бомбы»

«Совет управляющих приветствует оценку генерального директора, что агентство не обнаружило признаков незадекларированной ядерной деятельности или материалов, связанных с разработкой устройств для рассеивания радиации ("грязных бомб"), в трех местах на Украине», — следует из сообщения Совета.

Ранее глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что специалисты организации не смогли обнаружить признаки подготовки Украиной «грязной бомбы», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

