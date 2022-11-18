МАГАТЭ: на Украине не обнаружены следы изготовления «грязной бомбы»

Совет управляющих Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) принял резолюцию, из которой следует, что на Украине не обнаружены следы изготовления «грязной бомбы», сообщается на официальном сайте организации.

Шойгу заявил, что Москве известно о попытках Киева создать «грязную бомбу»

«Совет управляющих приветствует оценку генерального директора, что агентство не обнаружило признаков незадекларированной ядерной деятельности или материалов, связанных с разработкой устройств для рассеивания радиации ("грязных бомб"), в трех местах на Украине», — следует из сообщения Совета.

Ранее глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что специалисты организации не смогли обнаружить признаки подготовки Украиной «грязной бомбы», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:БомбаУкраинаМАГАТЭ
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