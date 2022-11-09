Глава МАГАТЭ заявил об отсутствии признаков подготовки Киевом «грязной бомбы»

Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что специалисты организации не смогли обнаружить признаки подготовки Украиной «грязной бомбы», сообщает РИА Новости.

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Выступая на полях 27-й конференции ООН по изменению климата он отметил, что после соответствующих сообщений агентство в кратчайшие сроки направил на Украину инспекторов для изучения ядерных объектов.

«И мы не смогли подтвердить каких-либо признаков диверсий или каких-либо других признаков использования ядерных материалов не по назначению», - заключил глава МАГАТЭ.

Ранее Гросси заявил, что по запросу Киева специалисты агентства посетят с инспекцией два ядерных объекта, целью их поездки будет обнаружение «любой возможной незадекларированной ядерной деятельности и материалов», сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Константин Михальчевский
ТЕГИ:Ядерное ОружиеБомбаУкраинаМАГАТЭ
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