Глава МАГАТЭ заявил об отсутствии признаков подготовки Киевом «грязной бомбы»

Выступая на полях 27-й конференции ООН по изменению климата он отметил, что после соответствующих сообщений агентство в кратчайшие сроки направил на Украину инспекторов для изучения ядерных объектов.

«И мы не смогли подтвердить каких-либо признаков диверсий или каких-либо других признаков использования ядерных материалов не по назначению», - заключил глава МАГАТЭ.

Ранее Гросси заявил, что по запросу Киева специалисты агентства посетят с инспекцией два ядерных объекта, целью их поездки будет обнаружение «любой возможной незадекларированной ядерной деятельности и материалов», сообщает RT.

