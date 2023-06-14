Лукашенко прогнозирует скорое завершение конфликта на Украине
14 июня 202312:26
Военный конфликт на Украине в скором времени завершится, считает президент Белоруссии. Об этом он заявил в эфире «России 1».
По его словам, к этому есть большие «предпосылки».
«Но дальше нам эти очумелые с Запада много проблем создадут«, -добавил белорусский лидер.
Ранее Лукашенко заявил, что размещение ядерного оружия было его требованием к России. Об этом сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Лукашенко заявил, что вступит в украинский конфликт в случае агрессии против Белоруссии
- Лукашенко прогнозирует скорое завершение конфликта на Украине
- Два человека пострадали от обстрела в Курской области
- В Венгрии понадеялись на прекращение конфликта на Украине после избрания Трампа
- Кадыров попросил украинскую разведку помочь в поиске раненого Делимханова
- Главы новых регионов попросили ЦИК провести выборы в единый день голосования
- СМИ: Армия России уничтожила большую часть Bradley из-за просчетов ВСУ
- Пресс-служба Госдумы сообщила о ранении депутата Адама Делимханова
- Мошенница украла у пожилой москвички свыше трех миллионов рублей
- Суд отказался исключить Земфиру из реестра иноагентов
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru