Лукашенко прогнозирует скорое завершение конфликта на Украине

По его словам, к этому есть большие «предпосылки».

«Но дальше нам эти очумелые с Запада много проблем создадут«, -добавил белорусский лидер.

Ранее Лукашенко заявил, что размещение ядерного оружия было его требованием к России. Об этом сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

