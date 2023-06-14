Лукашенко прогнозирует скорое завершение конфликта на Украине

Военный конфликт на Украине в скором времени завершится, считает президент Белоруссии. Об этом он заявил в эфире «России 1».

«Сигнал соседям из НАТО»: Лукашенко согласовал с Москвой условия применения ядерного оружия

По его словам, к этому есть большие «предпосылки».

«Но дальше нам эти очумелые с Запада много проблем создадут«, -добавил белорусский лидер.

Ранее Лукашенко заявил, что размещение ядерного оружия было его требованием к России. Об этом сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
ТЕГИ:СпецоперацияАлександр Лукашенко

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