«Сигнал соседям из НАТО»: Лукашенко согласовал с Москвой условия применения ядерного оружия
Белорусский политолог Алексей Дзермант заявил НСН, что Лукашенко дает Западу понять, что Россия поддержит его решение о применении ядерного оружия в случае агрессии.
Белорусский лидер Александр Лукашенко дает понять соседям из НАТО, что согласовал с Москвой применение российского ядерного оружия в случае агрессии западных стран, рассказал белорусский политолог Алексей Дзермант в беседе с НСН.
Президент Белоруссии накануне сообщил, что Белоруссия получила от России ракеты и бомбы, которые втрое мощнее тех, что применялись в Хиросиме и Нагасаки. Он уточнил, что тактическое ядерное оружие не будет храниться в одном месте. Его рассредоточат по территории страны. Он также заявил, что не дрогнет и нажмет на кнопку, если потребуется.
«Конечно, он предупреждает соседей из НАТО в отношении того, что на любой акт агрессии будет дан ответ. Это в большей степени политический посыл, но который имеет под собой реальные основания, чтобы там (в НАТО - прим. НСН) не сомневались, что в случае угрозы это оружие может быть применено. Президент Белоруссии использует, конечно, более яркую риторику, говоря, что он может сам это сделать. Но Белоруссия без России не может применять его, это взаимное решение. Он говорит о том, что Россия поддержит его такое решение в случае агрессии», - объяснил Дзермант.
Собеседник НСН также отметил, что подобная «ядерная» риторика говорит о том, что конфронтация достигает апогея, за чем последует смягчение позиций, чтобы избежать ядерной войны.
«Это все признаки эскалации, признак углубления конфликта. Но если доходит до такого страшного оружия, это говорит о том, что ситуация идет к взаимному сдерживанию. Потому что все понимают, что его применение будет иметь катастрофические последствия для всего мира. Это признак того, что мы подходим к апогею кризиса, но из него виден какой-то выход. Страны поймут, что взаимное уничтожение, ядерная война – это не выход. Но для этого должно пройти еще какое-то время», - добавил он.
Ранее член-корреспондент Академии военных наук РФ Владимир Козин заявил «Радиоточке НСН», что США тайно размещают ядерное тактическое оружие в Литве, Латвии, Эстонии и Польше в рамках операции НАТО по воздушному патрулированию.
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