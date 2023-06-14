«Сигнал соседям из НАТО»: Лукашенко согласовал с Москвой условия применения ядерного оружия

«Конечно, он предупреждает соседей из НАТО в отношении того, что на любой акт агрессии будет дан ответ. Это в большей степени политический посыл, но который имеет под собой реальные основания, чтобы там (в НАТО - прим. НСН) не сомневались, что в случае угрозы это оружие может быть применено. Президент Белоруссии использует, конечно, более яркую риторику, говоря, что он может сам это сделать. Но Белоруссия без России не может применять его, это взаимное решение. Он говорит о том, что Россия поддержит его такое решение в случае агрессии», - объяснил Дзермант.

Собеседник НСН также отметил, что подобная «ядерная» риторика говорит о том, что конфронтация достигает апогея, за чем последует смягчение позиций, чтобы избежать ядерной войны.

«Это все признаки эскалации, признак углубления конфликта. Но если доходит до такого страшного оружия, это говорит о том, что ситуация идет к взаимному сдерживанию. Потому что все понимают, что его применение будет иметь катастрофические последствия для всего мира. Это признак того, что мы подходим к апогею кризиса, но из него виден какой-то выход. Страны поймут, что взаимное уничтожение, ядерная война – это не выход. Но для этого должно пройти еще какое-то время», - добавил он.

Ранее член-корреспондент Академии военных наук РФ Владимир Козин заявил «Радиоточке НСН», что США тайно размещают ядерное тактическое оружие в Литве, Латвии, Эстонии и Польше в рамках операции НАТО по воздушному патрулированию.