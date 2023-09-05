Не словом, а делом: Украинским дипломатам отведут роль военкомов

В обозримом будущем работающим в Европе украинским дипломатам могут разрешить выдачу повесток для экстрадиции на родину мужчин призывного возраста. Таким прогнозом в эфире НСН поделился политолог, председатель Крымской региональной общественной организации «Центр политического просвещения» Иван Мезюхо.

Из-за потерь на фронте президент Украины Владимир Зеленский обратился к европейским странам с просьбой депортировать украинцев призывного возраста, пишет издание Asia Times. Ранее о том, что Польша начала выдавать Украине ее граждан, сообщало местное издание Rzeczpospolita.