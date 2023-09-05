Не словом, а делом: Украинским дипломатам отведут роль военкомов

Разговоры о возвращении на Украину мужчин призывного возраста сигнализируют об острой нехватке солдат в рядах армии, заявил НСН политолог Иван Мезюхо.

В обозримом будущем работающим в Европе украинским дипломатам могут разрешить выдачу повесток для экстрадиции на родину мужчин призывного возраста. Таким прогнозом в эфире НСН поделился политолог, председатель Крымской региональной общественной организации «Центр политического просвещения» Иван Мезюхо.

Из-за потерь на фронте президент Украины Владимир Зеленский обратился к европейским странам с просьбой депортировать украинцев призывного возраста, пишет издание Asia Times. Ранее о том, что Польша начала выдавать Украине ее граждан, сообщало местное издание Rzeczpospolita.

СМИ: Зеленский призвал Европу вернуть мужчин-украинцев из-за потерь ВСУ
«Не удивлюсь, если украинских дипломатических работников в будущем уполномочат выписывать повестки для экстрадиции мужчин призывного возраста на Украину. Вопрос в том, какие страны пойдут на потенциальное сотрудничество. Польша – вполне, страны вроде Бельгии или Люксембурга – вряд ли. Почему я обращаю внимание на государства, на территории которых не так много украинских беженцев, как, например, в Германии или той же Польше? Потому что любые решения такого уровня должны быть консенсусными внутри Евросоюза. А учитывая либеральность законодательств в ряде европейских государств, единое мнение по этому вопросу вряд ли будет достигнуто», - сказал Мезюхо.

Риторика киевских властей говорит о нехватке бойцов в рядах украинской армии, а залатать дыру насильно экстрадированными гражданами страны не принесет Зеленскому ожидаемого эффекта, считает он.

«Постановка вопроса киевскими властями о необходимости возвращения мужчин на Украину свидетельствует о том, что людской потенциал для продолжения боевых действий заканчивается. Понятно, что насильно экстрадированные граждане не будут мотивированы бороться за бандеровский режим с оружием в руках, но ряд стран Европы могут пойти на сотрудничество с Украиной, чтобы снизить число граждан Украины, находящихся на их попечении. Я думаю, что много европейцев раздражают эти видео, где гости хвастаются тем, что они игнорируют повестки центров занятности, продолжая жить на пособия», - отметил политолог.

Ранее французская газета Le Figaro рассказала, что Владимир Зеленский пришел в ярость, когда узнал, что военкоматы не справляются с набором достаточного числа призывников. По мнению президента, проблема кроется в коррупции, цитирует издание Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Александр Гальперин
ТЕГИ:Владимир ЗеленскийПризывникиУкраина

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