ЛНР: ВСУ выпустили по Стаханову шесть ракет из HIMARS

Украинские Вооруженные силы выпустили по городу Стаханов (ЛНР) шесть ракет из ракетной системы залпового огня HIMARS, сообщает представительство республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

Пушилин заявил, что ВСУ уже получили ракеты HIMARS дальностью до 300 км

Обстрел велся минувшей ночью. В настоящее время уточняется информация о пострадавших и повреждениях.

Ранее Вооруженные силы Украины нанесли новый ракетный удар по паромной переправе в районе Антоновского моста через Днепр возле Херсона, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЛНРУкраинаВСУ
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