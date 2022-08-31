Пушилин заявил, что ВСУ уже получили ракеты HIMARS дальностью до 300 км

Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин в эфире «Первого канала» заявил, что на Украину уже поставили часть ракет для РСЗО HIMARS дальностью до 300 км.

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Он отметил, что союзные силы пытаются их уничтожить.

«По некоторым нашим данным, часть данных ракет уже завезена на территорию Украины. Также союзные силы предпринимают попытки, чтобы уничтожить данное вооружение», - уточнил Пушилин.

Ранее советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что передача Киеву 50 HIMARS изменит ход спецоперации, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Павел Лисицын
ТЕГИ:СпецоперацияУкраинаВСУДенис Пушилин
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