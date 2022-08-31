Пушилин заявил, что ВСУ уже получили ракеты HIMARS дальностью до 300 км
Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин в эфире «Первого канала» заявил, что на Украину уже поставили часть ракет для РСЗО HIMARS дальностью до 300 км.
Он отметил, что союзные силы пытаются их уничтожить.
«По некоторым нашим данным, часть данных ракет уже завезена на территорию Украины. Также союзные силы предпринимают попытки, чтобы уничтожить данное вооружение», - уточнил Пушилин.
Ранее советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что передача Киеву 50 HIMARS изменит ход спецоперации, сообщает RT.
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