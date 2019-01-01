В России опасаются появления «второго Чернобыля» на Украине

Член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько утверждает, что американские составляющие, на которых вместо российских сейчас работают украинские АЭС, для них не подходят. Это создает реальную угрозу безопасности объектов.

Сергей Шахов, депутат Верховной рады, также заявлял, что на Украине действуют предприятия, работа которых представляет экологическую угрозу. Он предположил, что любая технологическая аварий на Запорожской АЭС повлечет серьезные негативные последствия для страны.

Напомним, взрыв на Чернобыльской АЭС произошел 26 апреля 1986 года. От катастрофы пострадали 12 областей на Украине, 19 регионов – в России, в Белоруссии было заражено около 23 процентов территории страны.

Ранее ликвидатор последствий аварии на Чернобыльской АЭС, доктор технических наук, академик РАЕН, генерал-майор Николай Тараканов в эфире НСН заявил, что мерам безопасности от радиации необходимо обучать в школах и вузах.

