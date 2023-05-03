Ниинисте отказал Зеленскому в передаче истребителей Hornet
Финские власти не могут направить Украине истребители Hornet, несмотря на планы по обновлению парка боевой авиатехники. Об этом по итогам переговоров в Хельсинки с украинским лидером Владимиром Зеленским заявил его финский коллега Саули Ниинисте, сообщило издание «Европейская правда».
Глава Финляндии заявил, что страна готова передать истребители Киеву лишь после того, как сама получит новые самолеты.
По словам Ниинисте, в Финляндии идет замена истребителей на F-35, что влечет за собой гигантские расходы. Однако финские власти вынуждены пойти на этот шаг для укрепления защиты, подчеркнул президент Финляндии. Поэтому Киев пока что не получит от Хельсинки Hornet, при этом тогда, когда у Финляндии появятся новые самолеты, старая техника уже будет небоеспособна.
Ниинисте добавил, что в основном обсуждается передача Украине самолетов F-16, которых у Финляндии нет. Страна вынуждена сейчас довольствоваться достаточно старыми Hornet F-18, посетовал президент.
Глава Финляндии подчеркнул, что в Европе не так много самолетов F-16, владеют ими также немногие государства. Ниинисте также усомнился в целесообразности создания множества различных сервисных структур.
Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что решение о передаче Киеву самолетов F-16 будет привязано к результатам украинского контрнаступления. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru