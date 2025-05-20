«Бред и хотелки»: Россия не пойдет на прекращение огня без признания своих территорий
Чрезвычайный и полномочный посол России Константин Долгов заявил НСН, что России не нужно временное перемирие, а Украина просто хочет взять передышку.
Россия готова обсуждать варианты прекращения боевых действий на какие-то периоды, но это при условии достижения договоренностей по другим ключевым моментам, включая признание российских территорий, заявил НСН чрезвычайный и полномочный посол России Константин Долгов.
Россия готова работать над меморандумом с Украиной, который включает и прекращение огня, заявил президент РФ Владимир Путин после телефонного разговора с американским лидером Дональдом Трампом 19 мая. При этом Дмитрий Песков заявил, что сроков согласования меморандума о мирном договоре с Украиной «нет и быть не может». Долгов отметил, что многое в этом вопросе будет зависеть от европейских политиков, которые выдвигают от лица Украины «несбыточные хотелки».
«Сколько времени займет переговорный процесс, сложно сказать. Наш президент подтвердил, что работа над меморандумом идет. В Киеве тоже готовятся при помощи европейцев. Надо будет понять, как далеки друг от друга первые версии. Наша позиция никогда не менялась. Основа – это устранение первопричин кризиса. Если в Киеве, Париже, Берлине и Лондоне будут готовы к решению этой задачи, тогда дистанция будет короче. Конечно, этот меморандум лишь формально будет украинским, на самом деле – европейский. Если это будут опять несбыточные «хотелки», которые мы видели неоднократно, тогда дистанция будет длиннее. Это не диалог двух партнеров в равном положении. Вопрос в том, готовы ли они признать конституционную территорию РФ или не готовы. Это один из ключевых аспектов. На нарушение нашей Конституции мы не пойдем», - отметил он.
По его словам, России не нужно временное перемирие, а вот Украина требует прекращения огня на месяц, так как нуждается в передышке.
«Чем длиннее дистанция, тем хуже ситуация для Киева. Наша позиция очень прозрачная, а что будет с той стороны – вопрос. Россия готова обсуждать возможные варианты прекращения боевых действий на какие-то периоды, но это при условии достижения договоренностей по другим ключевым моментам. Украинцам нужна передышка, это понятно. А нам зачем перемирие на месяц? Вопрос в том, получится ли договориться в итоге или нет. Мы сделали для этого больше всех шагов. На Трампа европейцы тоже пытаются оказать давление. То начинается бред какой-то про наши регионы, то еще что-то. Каждый день от команды Зеленского звучат очень противоречивые заявления. Интересно посмотреть, на чем сойдутся в итоге украинцы и европейцы», - заключил собеседник НСН.
После разговора с Путиным Трамп написал в своих социальных сетях, что беседа прошла «очень хорошо», а «тон и дух беседы были отличными». Главное, о чем заявил американский лидер, - Россия и Украина немедленно начнут переговоры о прекращении огня и о полном завершении военного конфликта. При этом он подчеркнул, что условия согласуют только РФ и Украина, так как только они знают все детали переговорного процесса, передает «Радиоточка НСН».
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