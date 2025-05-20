Россия готова обсуждать варианты прекращения боевых действий на какие-то периоды, но это при условии достижения договоренностей по другим ключевым моментам, включая признание российских территорий, заявил НСН чрезвычайный и полномочный посол России Константин Долгов.

Россия готова работать над меморандумом с Украиной, который включает и прекращение огня, заявил президент РФ Владимир Путин после телефонного разговора с американским лидером Дональдом Трампом 19 мая. При этом Дмитрий Песков заявил, что сроков согласования меморандума о мирном договоре с Украиной «нет и быть не может». Долгов отметил, что многое в этом вопросе будет зависеть от европейских политиков, которые выдвигают от лица Украины «несбыточные хотелки».