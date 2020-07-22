Окно Овертона для ЛГБТ. Зачем Украине фильм про геев-казаков?
Украинский политолог Олег Соскин в эфире НСН выразил уверенность, что фильм про геев-казаков - это провокация.
Короткометражный фильм о секс-меньшинствах в украинском казачестве «Главная крепость Сечи» начали снимать на Украине. Как сообщают «Известия», режиссером картины стал Евгений Коршунов, съемки пройдут в Запорожье.
По его словам, отправной точкой проекта стали события 2013 года, когда в Запорожье казаки выступили против объединения «Гей-форум - Сечь». Главную роль исполнит модельер Михаил Коптев.
Украинский политолог, бывший советник президента Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире НСН выразил уверенность, что это провокация.
«Это инсинуация. Это провокация с непредсказуемыми последствиями. На «Родине-матери» тоже флаг ЛГБТ появился, тоже серьезнейшая одна провокация. Думаю, действует международная группа, которая имеет свое представительство в Украине. Думаю, она есть в руководстве партии «Слуга народа». Но эта линия была и при Порошенко. Все эти марши ЛГБТ, которые полиция прикрывала. Думаю, в Минкультуры есть лобби, которое разрешило создать такое «окно Овертона» на Украине и попытаться его расширить», - сказал Соскин.
На Украине в этом году прошел гей-парад в онлайн-формате.
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