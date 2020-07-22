Окно Овертона для ЛГБТ. Зачем Украине фильм про геев-казаков?

Короткометражный фильм о секс-меньшинствах в украинском казачестве «Главная крепость Сечи» начали снимать на Украине. Как сообщают «Известия», режиссером картины стал Евгений Коршунов, съемки пройдут в Запорожье.

По его словам, отправной точкой проекта стали события 2013 года, когда в Запорожье казаки выступили против объединения «Гей-форум - Сечь». Главную роль исполнит модельер Михаил Коптев.

Украинский политолог, бывший советник президента Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире НСН выразил уверенность, что это провокация.