Окно Овертона для ЛГБТ. Зачем Украине фильм про геев-казаков?

Украинский политолог Олег Соскин в эфире НСН выразил уверенность, что фильм про геев-казаков - это провокация.



Короткометражный фильм о секс-меньшинствах в украинском казачестве «Главная крепость Сечи» начали снимать на Украине. Как сообщают «Известия», режиссером картины стал Евгений Коршунов, съемки пройдут в Запорожье.

По его словам, отправной точкой проекта стали события 2013 года, когда в Запорожье казаки выступили против объединения «Гей-форум - Сечь». Главную роль исполнит модельер Михаил Коптев.

Украинский политолог, бывший советник президента Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире НСН выразил уверенность, что это провокация.

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«Это инсинуация. Это провокация с непредсказуемыми последствиями. На «Родине-матери» тоже флаг ЛГБТ появился, тоже серьезнейшая одна провокация. Думаю, действует международная группа, которая имеет свое представительство в Украине. Думаю, она есть в руководстве партии «Слуга народа». Но эта линия была и при Порошенко. Все эти марши ЛГБТ, которые полиция прикрывала. Думаю, в Минкультуры есть лобби, которое разрешило создать такое «окно Овертона» на Украине и попытаться его расширить», - сказал Соскин.

На Украине в этом году прошел гей-парад в онлайн-формате.

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ФОТО: pxhere.com
ТЕГИ:УкраинаКазакиЛГБТ
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