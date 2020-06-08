Грузия. К геям терпима, к гей-бракам - нет

«Это такие маргиналы-клоуны, которые и не скрывают этого. Они на своих балконах выращивали марихуану и нарывались на штрафы. К ним именно такое отношения, как клоунам и паяцам. И что они сейчас заявляют о гей-браках, будет так же восприниматься. При этом само общество ЛГБТ в Грузии этого и не требует. Вот что интересно. Не требуют ни гей-парадов, ни браков. Об этом говорят организации или партии, которые хотят привлечь внимание или гранты», - отметил политолог.

По его словам, в православной Грузии после того, как распался СССР и церковь все свои права восстановила – более 80% людей заявляют, что они православные верующие, к гей-бракам относятся сугубо отрицательно.

«Но при этом грузины терпимы к людям с такой ориентацией, коль скоро они ни в чем не виноваты, она у них от рождения. Никаких гонений, притеснений не было никогда, на протяжении многих веков. И сейчас нет. Но когда посягают на то, что считается сакральным, на брак, когда создается семья, надо любить друг друга и детей обязательно иметь, - это неприемлемо для подавляющего большинства. Особенно, когда узнают, что где-то на Западе однополые пары уже обручаются в церкви. Это совершенно неприемлемо. Пусть они оформляют свои отношения гражданским порядком. Это понятное дело, об имуществе, наследстве и так далее. Но чтобы считать однополые браки на одном уровне с традиционным союзом мужчины и женщины, что они потом могут детей брать и воспитывать, - к этому отношение сугубо отрицательное», - подчеркнул Мамрадзе.

Ранее Петр Мамрадзе в эфире НСН рассказал, что Грузии удалось избежать большого количества заразившихся COVID-19, отметив, что вскоре страна откроет свои двери для туристов.

