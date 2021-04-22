Главы ЛНР и ДНР захотели встретиться с Зеленским в Донбассе

Глава самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник предложил президенту Украины Владимиру Зеленскому встретиться на линии соприкосновения в Донбассе. Об этом сообщает ТАСС.

Путин ответил Зеленскому на предложение о встрече

Пасечник отметил, что линия соприкосновения вскоре «может стать красной», если конфликт в Донбассе не удастся урегулировать мирным путем, и подчеркнул, что встреча может состояться «где угодно».

«Говорить о мире и спасении жизней наших людей я готов! А вы?» — заявил глава ЛНР.

Кроме того, готовность встретиться с Зеленским выразил глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин. В видеообращении Пушилин заявил, что вместе с Пасечником готов «лично встретить» Зеленского и «предметно и профессионально пообщаться о ситуации и путях ее мирного урегулирования».

Во вторник Зеленский в видеообращении предложил президенту РФ Владимиру Путину встретиться «в любой точке украинского Донбасса, где идет война». В четверг российский лидер ответил украинскому коллеге, пригласив его в Москву на переговоры о двусторонних отношениях. При этом Путин отметил, что если Зеленский намерен обсуждать ситуацию в Донбассе, ему стоит сначала встретиться с руководством ДНР и ЛНР.

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ФОТО: president.gov.ua
ТЕГИ:ДонбассВойна В ДонбассеДенис ПушилинВладимир ЗеленскийДНРЛНР
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