Лавров заявил, что Зеленский «всех достал»

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что президент Украины Владимир Зеленский начинает надоедать западным странам, следует из отрывка программы «Москва. Кремль. Путин» журналиста Павла Зарубина.

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«Достал, конечно, всех», - сказал глава внешнеполитического ведомства в ходе беседы с помощником президента России Юрием Ушаковым.

В интервью агентству Reuters министр финансов Украины Сергей Марченко признал, что западные страны начинают уставать от вопросов помощи Киеву, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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