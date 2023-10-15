«Достал, конечно, всех», - сказал глава внешнеполитического ведомства в ходе беседы с помощником президента России Юрием Ушаковым.

В интервью агентству Reuters министр финансов Украины Сергей Марченко признал, что западные страны начинают уставать от вопросов помощи Киеву, передает «Радиоточка НСН».

