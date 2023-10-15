Лавров заявил, что Зеленский «всех достал»
15 октября 202318:15
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что президент Украины Владимир Зеленский начинает надоедать западным странам, следует из отрывка программы «Москва. Кремль. Путин» журналиста Павла Зарубина.
«Достал, конечно, всех», - сказал глава внешнеполитического ведомства в ходе беседы с помощником президента России Юрием Ушаковым.
В интервью агентству Reuters министр финансов Украины Сергей Марченко признал, что западные страны начинают уставать от вопросов помощи Киеву, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru