Лавров заявил, что Украину ждет судьба Афганистана

Глава внешнеполитического ведомства добавил, что страны Запада подталкивают Киев к эскалации конфликта, и не предпринимают никаких попыток для того, чтобы завершить горячую фазу на территории европейской страны.

«Где был раньше похожий разворот событий — Афганистан. 20 лет там американцы были. [...] Чего они там добились? Или тот же Ирак. [...] Украину, к сожалению, ждет такая же судьба, потому что положившись на хозяина, не понимая, что хозяин думает только о себе, а совсем не о тебе, нельзя рассчитывать на то, что интересы твоего народа будут каким-то образом учтены», - сказал Лавров.

Дипломат также обвинил бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона в срыве переговоров с Украиной, и напомнил, что Россия от переговоров никогда не отказывалась. Его слова приводит Telegram-канал «Радиоточка НСН».

