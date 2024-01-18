Лавров заявил, что Украину ждет судьба Афганистана
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Украина повторит судьбу Афганистана. Об этом сообщает «Лента.ру».
Глава внешнеполитического ведомства добавил, что страны Запада подталкивают Киев к эскалации конфликта, и не предпринимают никаких попыток для того, чтобы завершить горячую фазу на территории европейской страны.
«Где был раньше похожий разворот событий — Афганистан. 20 лет там американцы были. [...] Чего они там добились? Или тот же Ирак. [...] Украину, к сожалению, ждет такая же судьба, потому что положившись на хозяина, не понимая, что хозяин думает только о себе, а совсем не о тебе, нельзя рассчитывать на то, что интересы твоего народа будут каким-то образом учтены», - сказал Лавров.
Дипломат также обвинил бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона в срыве переговоров с Украиной, и напомнил, что Россия от переговоров никогда не отказывалась. Его слова приводит Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru