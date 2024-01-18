Лавров назвал полуфабрикатом оборонные соглашения Украины с Западом

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что соглашения Украины с западными странами об обороне являются полуфабрикатом, потому что Киев не хотят видеть ни в составе Евросоюза, ни в составе НАТО. Его слова приводит «Лента.ру».

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Он уточнил, что среди западной коалиции были столкновения по вопросу необходимости принимать Украину в вышеперечисленные организации. Европейские представители назвали это бесполезным и бессмысленным шагом.

Полуфабрикатом Лавров назвал отдельные соглашения об обороне Украины с разными странами. В качестве примера он привел недавнее соглашение Киева с Великобританией, в котором отсутствуют перед Киевом какие-либо юридические обязательства.

Ранее президент Украины призвал украинцев призывного возраста вернуться в страну. Об этом сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
ТЕГИ:УкраинаСергей Лавров

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