Он уточнил, что среди западной коалиции были столкновения по вопросу необходимости принимать Украину в вышеперечисленные организации. Европейские представители назвали это бесполезным и бессмысленным шагом.

Полуфабрикатом Лавров назвал отдельные соглашения об обороне Украины с разными странами. В качестве примера он привел недавнее соглашение Киева с Великобританией, в котором отсутствуют перед Киевом какие-либо юридические обязательства.

Ранее президент Украины призвал украинцев призывного возраста вернуться в страну. Об этом сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

