Лавров: В вопросе урегулирования на Украине важны юридические договоренности

В вопросе урегулирования украинского конфликта речь должна идти о юридических договоренностях, в которых должен быть закреплен механизм невозможности их нарушения. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

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На брифинге по итогам переговоров со своим киргизским коллегой Жээнбеком Кулубаевым глава МИД РФ подчеркнул неизменную приверженность Москвы достижению целей спецоперации и урегулированию конфликта путем устранений его причин. Лавров отметил, что Москва ознакомила киргизских коллег с последними событиями вокруг урегулирования на Украине.

Министр также указал, что речь может идти только о надежных, юридически обязывающих договоренностях.

Ранее член-корреспондент Академии военных наук Сергей Судаков в беседе с RT заявил, что американский лидер Дональд Трамп хочет урегулировать украинский конфликт за 100 дней, чтобы свести к минимуму сопротивление своих политических оппонентов, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / МИД РФ
ТЕГИ:КонфликтСергей Лавров

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