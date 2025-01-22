На брифинге по итогам переговоров со своим киргизским коллегой Жээнбеком Кулубаевым глава МИД РФ подчеркнул неизменную приверженность Москвы достижению целей спецоперации и урегулированию конфликта путем устранений его причин. Лавров отметил, что Москва ознакомила киргизских коллег с последними событиями вокруг урегулирования на Украине.

Министр также указал, что речь может идти только о надежных, юридически обязывающих договоренностях.

Ранее член-корреспондент Академии военных наук Сергей Судаков в беседе с RT заявил, что американский лидер Дональд Трамп хочет урегулировать украинский конфликт за 100 дней, чтобы свести к минимуму сопротивление своих политических оппонентов, передает «Радиоточка НСН».

