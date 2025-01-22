Лавров: В вопросе урегулирования на Украине важны юридические договоренности
В вопросе урегулирования украинского конфликта речь должна идти о юридических договоренностях, в которых должен быть закреплен механизм невозможности их нарушения. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
На брифинге по итогам переговоров со своим киргизским коллегой Жээнбеком Кулубаевым глава МИД РФ подчеркнул неизменную приверженность Москвы достижению целей спецоперации и урегулированию конфликта путем устранений его причин. Лавров отметил, что Москва ознакомила киргизских коллег с последними событиями вокруг урегулирования на Украине.
Министр также указал, что речь может идти только о надежных, юридически обязывающих договоренностях.
Ранее член-корреспондент Академии военных наук Сергей Судаков в беседе с RT заявил, что американский лидер Дональд Трамп хочет урегулировать украинский конфликт за 100 дней, чтобы свести к минимуму сопротивление своих политических оппонентов, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru