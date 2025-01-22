СМИ: Президент США Трамп предложит Москве корейский сценарий перемирия на Украине

По мнению издания, Кремль будет настаивать на признании вхождения новых территорий в состав РФ.

В статье отмечается, что план Трампа предусматривает перемирие с созданием буферной зоны между участниками конфликта. В 1953 году примерно по такому же сценарию произошло урегулирование Корейской войны.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия открыта для диалога с США по Украине, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

