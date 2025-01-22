СМИ: Президент США Трамп предложит Москве корейский сценарий перемирия на Украине
Президент США Дональд Трамп предложит российскому коллеге Владимиру Путину корейский вариант прекращения конфликта на Украине, что вряд ли устроит Москву, сообщает Asia Times.
По мнению издания, Кремль будет настаивать на признании вхождения новых территорий в состав РФ.
В статье отмечается, что план Трампа предусматривает перемирие с созданием буферной зоны между участниками конфликта. В 1953 году примерно по такому же сценарию произошло урегулирование Корейской войны.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия открыта для диалога с США по Украине, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru