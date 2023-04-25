Посол ЮАР раскритиковал Канаду за отказ поддержать переговоры по Украине

По словам Шейка, республику шокирует невозможность «вести диалог с Канадой по Украине», пишет RT. Посол указал, что у международного сообщества есть все инструменты, чтобы остановить конфликт, однако «оно не хочет этого делать».

Шейк осудил боевые действия на Украине и выразил мнение, что кризис невозможно урегулировать военным путем.

«Если вы ставите результат переговоров в качестве требования к переговорам, то у вас не будет переговоров», — подчеркнул посол.

Ранее бразильский президент Луис Инасиу Лула да Силва заявил, что Бразилиа выступает за мирные переговоры между Москвой и Киевом и ищет альтернативное решение для этого, напоминает телеканал «360».

