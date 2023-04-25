Посол ЮАР раскритиковал Канаду за отказ поддержать переговоры по Украине
Посол ЮАР в Канаде Риаз Шейк призвал Оттаву посодействовать прекращению конфликта на Украине. Об этом дипломат заявил в беседе с Toronto Sun.
По словам Шейка, республику шокирует невозможность «вести диалог с Канадой по Украине», пишет RT. Посол указал, что у международного сообщества есть все инструменты, чтобы остановить конфликт, однако «оно не хочет этого делать».
Шейк осудил боевые действия на Украине и выразил мнение, что кризис невозможно урегулировать военным путем.
«Если вы ставите результат переговоров в качестве требования к переговорам, то у вас не будет переговоров», — подчеркнул посол.
Ранее бразильский президент Луис Инасиу Лула да Силва заявил, что Бразилиа выступает за мирные переговоры между Москвой и Киевом и ищет альтернативное решение для этого, напоминает телеканал «360».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru