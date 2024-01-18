Лавров обвинил Джонсона в срыве переговоров с Украиной

Также он заявил, что соглашения Украины с западными странами об обороне являются полуфабрикатом, потому что Киев не хотят видеть ни в составе Евросоюза, ни в составе НАТО. Он уточнил, что среди западной коалиции были столкновения по вопросу необходимости принимать Украину в вышеперечисленные организации. Европейские представители назвали это бесполезным и бессмысленным шагом, передает «Радиоточка НСН».

