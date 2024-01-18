Лавров обвинил Джонсона в срыве переговоров с Украиной

Украина не подписала уже согласованный договор об урегулировании с Россией «по указке бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона и прочих англосаксов», заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Он напомнил, что Россия от переговоров никогда не отказывалась, его слова приводит РИА Новости.

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Также он заявил, что соглашения Украины с западными странами об обороне являются полуфабрикатом, потому что Киев не хотят видеть ни в составе Евросоюза, ни в составе НАТО. Он уточнил, что среди западной коалиции были столкновения по вопросу необходимости принимать Украину в вышеперечисленные организации. Европейские представители назвали это бесполезным и бессмысленным шагом, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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