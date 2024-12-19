«Квадратные километры каждый день!»: Путин о продвижении России в рамках СВО
Российский президент Владимир Путин оценил ход спецоперации, отвечая на вопрос в ходе прямой линии.
«Движение идет по всей линии фронта, каждый день. Наши бойцы возвращают территории квадратными километрами каждый день! Боевые действия – сложная вещь, загадывать вперед трудно, и ни к чему. Но мы движемся к решению наших первостепенных задач, обозначенных в начале спецоперации», - заявил глава государства.
Он отметил, что каждый день общается с бойцами СВО, он поблагодарил всех участников за героические действия.
Модерируют совмещенную прямую линию и большую пресс-конференцию президента военкор Первого канала Дмитрий Кулько и ведущая ВГТРК Александра Суворова. Количество обращений к началу прямой линии с Путиным превысило 2,2 млн, сообщили модераторы.
В прошлом году прямая линия с Путиным прошла 14 декабря. В ходе встречи российский лидер ответил на 67 вопросов. Жители страны обращались к нему, в том числе, с собственными проблемами, некоторые из которых начали решаться сразу после того, как были озвучены в ходе пресс-конференции, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru