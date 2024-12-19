Путин объяснил рост цен на продукты до 35%

Президент России Владимир Путин объяснил, с чем связан рост цен на продукты в стране. В ходе прямой линии он назвал главную причину – предложение не успевает за спросом.

«Объективная и главная причина – предложение на рынке должно соответствовать доходам населения. У нас зарплаты росли большими темпами, чем выпуск продукции. У нас постоянно растет производство продуктов питания, +3% ежегодно. У нас потребление мяса в год – 80 кг на человека, а в мире – 42. У нас каждый год увеличивается производство молока, но и потребление увеличивается. Я знаю, что на масло цены выросли на 33-34%», - отметил он.

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Среди других причин Путин назвал урожай, а также рост цен на международных рынках.

Модерируют совмещенную прямую линию и большую пресс-конференцию президента военкор Первого канала Дмитрий Кулько и ведущая ВГТРК Александра Суворова. Количество обращений к началу прямой линии с Путиным превысило 2,2 млн, сообщили модераторы.

В прошлом году прямая линия с Путиным прошла 14 декабря. В ходе встречи российский лидер ответил на 67 вопросов. Жители страны обращались к нему, в том числе, с собственными проблемами, некоторые из которых начали решаться сразу после того, как были озвучены в ходе пресс-конференции, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: стоп-кадр с трансляции
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