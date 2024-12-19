Путин объяснил рост цен на продукты до 35%

Президент России Владимир Путин объяснил, с чем связан рост цен на продукты в стране. В ходе прямой линии он назвал главную причину – предложение не успевает за спросом.

«Объективная и главная причина – предложение на рынке должно соответствовать доходам населения. У нас зарплаты росли большими темпами, чем выпуск продукции. У нас постоянно растет производство продуктов питания, +3% ежегодно. У нас потребление мяса в год – 80 кг на человека, а в мире – 42. У нас каждый год увеличивается производство молока, но и потребление увеличивается. Я знаю, что на масло цены выросли на 33-34%», - отметил он.