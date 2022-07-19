Кулеба: Зеленский установил дедлайн для евроинтеграции

Он отказался говорить, о каком сроке идёт речь. «Здесь решение еще зависит от Европейского союза, а не только от нас. Если мы озвучим дедлайн, можно так испугать кого-то в ЕС, что он будет сознательно тормозить все, что связано с европейской интеграцией Украины», — сказал министр иностранных дел.

Ранее Зеленский призвал не обесценивать значение предоставления стране статуса кандидата на вступление в Евросоюз. Президент указал на то, что статус «не упал с неба», а получен заслуженно.

