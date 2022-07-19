Кулеба: Зеленский установил дедлайн для евроинтеграции

Украинский президент Владимир Зеленский установил в стране внутренний дедлайн для вступления в Европейский союз, которого, по его словам, в случае оглашения, могут испугаться в ЕС, заявил изданию «Forbes Украина» глава дипломатии Украины Дмитрий Кулеба.

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Он отказался говорить, о каком сроке идёт речь. «Здесь решение еще зависит от Европейского союза, а не только от нас. Если мы озвучим дедлайн, можно так испугать кого-то в ЕС, что он будет сознательно тормозить все, что связано с европейской интеграцией Украины», — сказал министр иностранных дел.

Ранее Зеленский призвал не обесценивать значение предоставления стране статуса кандидата на вступление в Евросоюз. Президент указал на то, что статус «не упал с неба», а получен заслуженно.

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ФОТО: Facebook / Dmytro Kuleba
ТЕГИ:ЕвросоюзВладимир ЗеленскийУкраина
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