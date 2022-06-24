«Подвинули» Грузию: Украина и Молдавия стали кандидатами в Евросоюз
Украина и Молдавия получили путь в ЕС, однако Грузии для такого шага указали на необходимость проведения реформ.
Глава Европейского совета Шарль Мишель 23 июня вечером сообщил, что Украина и Молдавия получили статус кандидата на вступление в Евросоюз. По его словам, страны сделали «решающий шаг на пути в ЕС».
«Европейский совет только что принял решение о предоставлении Украине и Молдавии статуса кандидата в члены ЕС. Исторический момент. Сегодняшний день — решающий шаг на вашем пути в ЕС», — написал Мишель на своей странице в Twitter.
Реакцию президента Украины Владимира Зеленского не пришлось долго ждать. Решение лидеров Евросоюза он назвал уникальным и историческим моментом.
«Искренне приветствую решение лидеров ЕС предоставить Украине статус кандидата. Это уникальный и исторический момент в отношениях Украины и ЕС», — заявил Зеленский.
Так, 23 июня депутаты Европарламента в подавляющем большинстве проголосовали за резолюцию о скорейшем предоставлении Украине и Молдавии статуса кандидатов. Парламентарии призвали оперативно дать его и Грузии, но только после проведения необходимых реформ. Шарль Мишель подтвердил, что власти ЕС готовы предоставить Тбилиси статус кандидата, «как только будут решены оставшиеся приоритеты».
При этом многие эксперты сходятся во мнении, что Украина будет находиться в статусе кандидата в ЕС достаточно долгое время. Так, заведующий сектором исследований Евросоюза Института мировой экономики и международных отношений РАН Юрий Квашнин в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что если Еврокомиссия все же предоставит Украине статус кандидата на вступление в Евросоюз, то в таком положении страна может пробыть десятилетие и даже больше.
«Если Еврокомиссия предоставит ей статус кандидата, то страна будет находиться в нем в течение очень продолжительного периода времени. То есть, как минимум, речь идет о десятилетии, а возможно даже больше. Плюс есть момент, что ЕС уже устал от расширения. Сейчас там стоит задача не расширения, а углубления европейской интеграции в рамках тех 27 стран, которые уже входят в ЕС. Там тоже есть много проблем. Есть отстающие страны вроде Болгарии и Румынии, которым приходится помогать и которые получают очень большие средства из европейских фондов», - говорил Квашнин.
Также политолог объяснял, что именно изменится для Украины после получения статуса кандидата. По его словам, у государства улучшится политическая и судебная системы, а также будет исчезать проблема коррупции.
«Что может получить Украина от статуса кандидата в ЕС? Ей придется по очень многим вопросам адаптироваться к тем нормам, которые существуют в Евросоюзе. Например, более развитая и совершенная судебная система. На Украине очень большая проблема – это коррупция. Естественно, со стороны Еврокомиссии будет оказываться давление на Украину для того, чтобы она эту проблему решала. Кстати, балканские страны, которые тоже хотят вступить в ЕС, достаточно серьезно продвинулись в этом отношении. Также будет улучшение политической системы. Украине придется принимать достаточно серьезные меры по ее либерализации и демократизации», - указывал Квашнин.
Между тем президент Грузии Саломе Зурабишвили в четверг заявила, что страна готова работать последующие месяцы для получения статуса кандидата в члены Евросоюза. Однако ранее премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили критически отозвался на сообщения о том, что статус кандидата в Евросоюз сначала получат Украина и Молдова, а заявка Грузии остается «под вопросом». Он также назвал оскорбительной резолюцию Европарламента, в которой критиковалось положение СМИ в Грузии. При этом в Европарламенте настаивают и на освобождении из тюрьмы экс-президента Грузии Михаила Саакашвили.
На этом фоне руководитель грузинского Института стратегии и управления Петр Мамрадзе в разговоре с «Радиоточкой НСН» отмечал, что народ и правительство Грузии по-прежнему поддерживают курс на евроинтеграцию, однако в стране оскорблены необоснованными обвинениями в недемократичности.
«Население поддерживает курс на евроинтеграцию совершенно четко, и правительство поддерживает. Но что совершенно возмутительно, что это решение поддерживает та группа лоббистов, которая у [экс-президента Михаила] Саакашвили была в Европарламенте, которая его открыто поддерживала, несмотря на то, что европейские структуры писали о садистском, авторитарном режиме Саакашвили, о пытках в тюрьмах, все это опубликовано! И вот сейчас ровно обратное описано, якобы в Грузии такие нарушения – но их действительно нет. Можно за многое критиковать правительство, но у нас полная свобода прессы, а там такое написано, это возмутительно», - говорил политолог.
Зеленский подписал заявку на членство в Евросоюзе на четвертый день проведения российской спецоперации. Вслед за Украиной это сделали Молдавия и Грузия. Киев неоднократно призывал предоставить Украине членство по ускоренной процедуре. Зеленский отмечал, что большинство членов Евросоюза позитивно относятся к этому и страна сделала все для получения положительного ответа, «вопрос только в решительности некоторых европейских лидеров».
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