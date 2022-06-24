«Подвинули» Грузию: Украина и Молдавия стали кандидатами в Евросоюз

Украина и Молдавия получили путь в ЕС, однако Грузии для такого шага указали на необходимость проведения реформ. 

Глава Европейского совета Шарль Мишель 23 июня вечером сообщил, что Украина и Молдавия получили статус кандидата на вступление в Евросоюз. По его словам, страны сделали «решающий шаг на пути в ЕС».

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«Европейский совет только что принял решение о предоставлении Украине и Молдавии статуса кандидата в члены ЕС. Исторический момент. Сегодняшний день — решающий шаг на вашем пути в ЕС», — написал Мишель на своей странице в Twitter.

Реакцию президента Украины Владимира Зеленского не пришлось долго ждать. Решение лидеров Евросоюза он назвал уникальным и историческим моментом.

«Искренне приветствую решение лидеров ЕС предоставить Украине статус кандидата. Это уникальный и исторический момент в отношениях Украины и ЕС», — заявил Зеленский.

Так, 23 июня депутаты Европарламента в подавляющем большинстве проголосовали за резолюцию о скорейшем предоставлении Украине и Молдавии статуса кандидатов. Парламентарии призвали оперативно дать его и Грузии, но только после проведения необходимых реформ. Шарль Мишель подтвердил, что власти ЕС готовы предоставить Тбилиси статус кандидата, «как только будут решены оставшиеся приоритеты».

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При этом многие эксперты сходятся во мнении, что Украина будет находиться в статусе кандидата в ЕС достаточно долгое время. Так, заведующий сектором исследований Евросоюза Института мировой экономики и международных отношений РАН Юрий Квашнин в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что если Еврокомиссия все же предоставит Украине статус кандидата на вступление в Евросоюз, то в таком положении страна может пробыть десятилетие и даже больше.

«Если Еврокомиссия предоставит ей статус кандидата, то страна будет находиться в нем в течение очень продолжительного периода времени. То есть, как минимум, речь идет о десятилетии, а возможно даже больше. Плюс есть момент, что ЕС уже устал от расширения. Сейчас там стоит задача не расширения, а углубления европейской интеграции в рамках тех 27 стран, которые уже входят в ЕС. Там тоже есть много проблем. Есть отстающие страны вроде Болгарии и Румынии, которым приходится помогать и которые получают очень большие средства из европейских фондов», - говорил Квашнин.

Также политолог объяснял, что именно изменится для Украины после получения статуса кандидата. По его словам, у государства улучшится политическая и судебная системы, а также будет исчезать проблема коррупции.

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«Что может получить Украина от статуса кандидата в ЕС? Ей придется по очень многим вопросам адаптироваться к тем нормам, которые существуют в Евросоюзе. Например, более развитая и совершенная судебная система. На Украине очень большая проблема – это коррупция. Естественно, со стороны Еврокомиссии будет оказываться давление на Украину для того, чтобы она эту проблему решала. Кстати, балканские страны, которые тоже хотят вступить в ЕС, достаточно серьезно продвинулись в этом отношении. Также будет улучшение политической системы. Украине придется принимать достаточно серьезные меры по ее либерализации и демократизации», - указывал Квашнин.

Между тем президент Грузии Саломе Зурабишвили в четверг заявила, что страна готова работать последующие месяцы для получения статуса кандидата в члены Евросоюза. Однако ранее премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили критически отозвался на сообщения о том, что статус кандидата в Евросоюз сначала получат Украина и Молдова, а заявка Грузии остается «под вопросом». Он также назвал оскорбительной резолюцию Европарламента, в которой критиковалось положение СМИ в Грузии. При этом в Европарламенте настаивают и на освобождении из тюрьмы экс-президента Грузии Михаила Саакашвили.

На этом фоне руководитель грузинского Института стратегии и управления Петр Мамрадзе в разговоре с «Радиоточкой НСН» отмечал, что народ и правительство Грузии по-прежнему поддерживают курс на евроинтеграцию, однако в стране оскорблены необоснованными обвинениями в недемократичности.

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«Население поддерживает курс на евроинтеграцию совершенно четко, и правительство поддерживает. Но что совершенно возмутительно, что это решение поддерживает та группа лоббистов, которая у [экс-президента Михаила] Саакашвили была в Европарламенте, которая его открыто поддерживала, несмотря на то, что европейские структуры писали о садистском, авторитарном режиме Саакашвили, о пытках в тюрьмах, все это опубликовано! И вот сейчас ровно обратное описано, якобы в Грузии такие нарушения – но их действительно нет. Можно за многое критиковать правительство, но у нас полная свобода прессы, а там такое написано, это возмутительно», - говорил политолог.

Зеленский подписал заявку на членство в Евросоюзе на четвертый день проведения российской спецоперации. Вслед за Украиной это сделали Молдавия и Грузия. Киев неоднократно призывал предоставить Украине членство по ускоренной процедуре. Зеленский отмечал, что большинство членов Евросоюза позитивно относятся к этому и страна сделала все для получения положительного ответа, «вопрос только в решительности некоторых европейских лидеров».

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ФОТО: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
ТЕГИ:ГрузияМолдавияУкраинаЕвросоюз
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