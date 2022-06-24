«Подвинули» Грузию: Украина и Молдавия стали кандидатами в Евросоюз

«Европейский совет только что принял решение о предоставлении Украине и Молдавии статуса кандидата в члены ЕС. Исторический момент. Сегодняшний день — решающий шаг на вашем пути в ЕС», — написал Мишель на своей странице в Twitter.

Реакцию президента Украины Владимира Зеленского не пришлось долго ждать. Решение лидеров Евросоюза он назвал уникальным и историческим моментом.

«Искренне приветствую решение лидеров ЕС предоставить Украине статус кандидата. Это уникальный и исторический момент в отношениях Украины и ЕС», — заявил Зеленский.

Так, 23 июня депутаты Европарламента в подавляющем большинстве проголосовали за резолюцию о скорейшем предоставлении Украине и Молдавии статуса кандидатов. Парламентарии призвали оперативно дать его и Грузии, но только после проведения необходимых реформ. Шарль Мишель подтвердил, что власти ЕС готовы предоставить Тбилиси статус кандидата, «как только будут решены оставшиеся приоритеты».