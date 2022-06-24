Зеленский призвал не обесценивать предоставление Украине статуса кандидата в ЕС

В частности, Зеленский указал на то, что статус «не упал с неба», а получен заслуженно. По мнению Зеленского Украина на этом пути не мало прошла и сделала.

Глава Европейского совета Шарль Мишель 23 июня вечером сообщил, что Украина и Молдавия получили статус кандидата на вступление в Евросоюз. По его словам, страны сделали «решающий шаг на пути в ЕС».



