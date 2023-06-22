Кулеба заявил о движении Украины в ЕС «на максимальной скорости»
Украина «на максимальной крейсерской скорости» движется к интеграции с Евросоюзом. Об этом в эфире телеканала «Рада» заявил министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба.
Дипломат сообщил, что Киев настроен на получение статуса кандидата на членство в ЕС. После этого нужно как можно скорее начать переговоры о полноценном присоединении к сообществу, сказал глава МИД.
«Если никаких форс-мажоров до конца года не произойдет, то все будет хорошо», - считает Кулеба.
По данным Reuters, в Брюсселе отметили прогресс Украины по членству в ЕС за время конфликта с Россией. Агентство уточнило, что Киев выполнил два из семи условий для начала переговоров об интеграции, передает «Радиоточка НСН».
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