СМИ: В Подмосковье введен план «Перехват» для поиска сбежавшего солдата
В Московской области введен план «Перехват» для розыска 19-летнего солдата-срочника, сбежавшего из многофункционального огневого центра, сообщил источник RT.
Уточняется, что молодого человека зовут Даниил Ф. и у него при себе может быть автомат.
Центр находится на территории парка «Патриот», где расположено открытое стрельбище площадью 250 гектаров. Поиски начались, когда Даниил не явился на построение. Известно, что он служит в Преображенском полку и родом из Рязани.
План «Перехват» включает создание оперативной группы для розыска транспортных средств, связанных с тяжкими преступлениями, передает «Радиоточка НСН».
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