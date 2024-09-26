СМИ: В Подмосковье введен план «Перехват» для поиска сбежавшего солдата

В Московской области введен план «Перехват» для розыска 19-летнего солдата-срочника, сбежавшего из многофункционального огневого центра, сообщил источник RT.

Уточняется, что молодого человека зовут Даниил Ф. и у него при себе может быть автомат.

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Центр находится на территории парка «Патриот», где расположено открытое стрельбище площадью 250 гектаров. Поиски начались, когда Даниил не явился на построение. Известно, что он служит в Преображенском полку и родом из Рязани.

План «Перехват» включает создание оперативной группы для розыска транспортных средств, связанных с тяжкими преступлениями, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Павел Лисицын
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