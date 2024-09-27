«Дорогой Дональд»: Трамп опубликовал письмо от Зеленского с просьбой о встрече
Бывший американский лидер Дональд Трамп опубликовал в соцсети Truth Social письмо от президента Украины Владимира Зеленского.
Оно начинается со слов «Дорогой Дональд», а заканчивается словами «С уважением, Владимир». Украинский лидер просит о личной встрече в Нью-Йорке 27 сентября.
Зеленский утверждает, что личная встреча с Трампом поспособствует прекращению конфликта на Украине. Трамп заявил, что утром в пятницу встретится с Зеленским в своей башне Trump Tower в Нью-Йорке.
Ранее стало известно, что Зеленский не поехал в имение Трампа, чтобы не поддержать его кандидатуру, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru