«Дорогой Дональд»: Трамп опубликовал письмо от Зеленского с просьбой о встрече

Оно начинается со слов «Дорогой Дональд», а заканчивается словами «С уважением, Владимир». Украинский лидер просит о личной встрече в Нью-Йорке 27 сентября.

Зеленский утверждает, что личная встреча с Трампом поспособствует прекращению конфликта на Украине. Трамп заявил, что утром в пятницу встретится с Зеленским в своей башне Trump Tower в Нью-Йорке.

Ранее стало известно, что Зеленский не поехал в имение Трампа, чтобы не поддержать его кандидатуру, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

