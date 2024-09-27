Назван актерский состав сериала «Москва слезам не верит»
Российские актеры Иван Янковский, Андрей Максимов, Тина Стойилкович и Анастасия Талызина приняли участие в новом сериале «Москва слезам не верит», сообщает РИА Новости.
Его режиссером стал режиссера Жора Крыжовников. Это новый проект от создателей «Слова пацана. Кровь на асфальте». Сериал рассказывает о трех подругах в поисках любви и счастья в Москве начала нулевых.
Сериал выйдет в онлайн-кинотеатре Wink.ru, а затем в эфире телеканала «СТС».
Российская и советская актриса Раиса Рязанова назвала неудачной идеей снять ремейк фильма «Москва слезам не верит», получившего премию «Оскар», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru