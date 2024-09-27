Назван актерский состав сериала «Москва слезам не верит»

Российские актеры Иван Янковский, Андрей Максимов, Тина Стойилкович и Анастасия Талызина приняли участие в новом сериале «Москва слезам не верит», сообщает РИА Новости.

«Концепция Крыжовникова»: Сериалу «Москва слезам не верит» прочат успех

Его режиссером стал режиссера Жора Крыжовников. Это новый проект от создателей «‎Слова пацана. Кровь на асфальте». Сериал рассказывает о трех подругах в поисках любви и счастья в Москве начала нулевых.

Сериал выйдет в онлайн-кинотеатре Wink.ru, а затем в эфире телеканала «СТС».

Российская и советская актриса Раиса Рязанова назвала неудачной идеей снять ремейк фильма «Москва слезам не верит», получившего премию «Оскар», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС
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