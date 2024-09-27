Вучич: Заявление Путина по ядерной доктрине привлекло много внимания
Заявление российского лидера Владимира Путина об обновленной ядерной доктрине привлекло большое внимание участников на полях Генеральной ассамблеи, сообщил в эфире «ТВ Информер» президент Сербии Александр Вучич.
По его словам, «самое большое внимание вызвала тема искусственного интеллекта и гонка [США] с КНР».
Глава государства провел встречи с европейскими и мировыми политиками, представителями крупного бизнеса, в том числе с Илоном Маском.
Ранее президент РФ Владимир Путин провел заседание Совбеза, на котором были обновлены основы ядерного сдерживания. Теперь, в частности, агрессию со стороны любого неядерного государства, но с участием или при поддержке ядерного государства будут считать совместным нападением на РФ.
Обновление ядерной доктрины России является безответственным шагом со стороны Москвы, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru