Вучич: Заявление Путина по ядерной доктрине привлекло много внимания

По его словам, «самое большое внимание вызвала тема искусственного интеллекта и гонка [США] с КНР».

Глава государства провел встречи с европейскими и мировыми политиками, представителями крупного бизнеса, в том числе с Илоном Маском.

Ранее президент РФ Владимир Путин провел заседание Совбеза, на котором были обновлены основы ядерного сдерживания. Теперь, в частности, агрессию со стороны любого неядерного государства, но с участием или при поддержке ядерного государства будут считать совместным нападением на РФ.

Обновление ядерной доктрины России является безответственным шагом со стороны Москвы, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

